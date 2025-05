Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren verstorben

Frank–Walter Steinmeier trauert um Margot Friedländer

Noch am Mittwoch, zwei Tage vor ihrem Tod, nahm Friedländer in Berlin an einer Gedenkstunde zum Kriegsende vor 80 Jahren teil und las dort aus ihren Erinnerungen vor. Unter anderem mahnte sie alle Anwesenden: «Für euch. Seid Menschen. Das ist es, was ich euch bitte zu tun: Seid Menschen.» Auch Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (69) würdigte Friedländer in einer ersten Stellungnahme via Instagram: «‹Seid Menschen› – mit diesem Appell hat Margot Friedländer sich immer wieder an ihre Mitmenschen gewandt und für Menschlichkeit und Toleranz geworben.» Der Bundespräsident trauere um die Holocaust–Überlebende, heisst es in dem Statement weiter.