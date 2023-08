Margot Robbie: 50 Millionen Dollar reicher durch «Barbie»

Auch als Produzentin an «Barbie» beteiligt

Wie das Magazin erfahren haben will, winken der australischen Schauspielerin für ihre Mitwirkung an dem Kinoereignis bereits zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt rund 50 Millionen Dollar Einnahmen. Diese auf den ersten Blick unglaublich hohe Summe erklärt sich durch den Umstand, dass Robbie bei dem Film nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch als Produzentin an dem Projekt beteiligt war. Der saftige Betrag setzt sich somit aus ihrer Gage und einer vertragsmässigen Gewinnbeteiligung zusammen.