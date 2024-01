Margot Robbie bleibt ihrem Barbie-Look treu

Auf Robbie warten noch viele weitere Auftritte in der aktuellen Award–Season. Schliesslich ist ihr Film «Barbie» für zahlreiche Preise nominiert. Am kommenden Wochenende könnte der Streifen allein neun Golden Globes abstauben. Über 1,4 Milliarden US–Dollar spielte «Barbie» weltweit ein und wurde damit zum erfolgreichsten Film des Jahres. Bei den Palm Springs International Film Awards überreichte Robbie gemeinsam mit ihrem Co–Star America Ferrera (39) einen Preis an «Barbie»–Regisseurin Greta Gerwig (40).