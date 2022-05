Zwei Drehbücher

Gegenüber der «Sunday Times» soll Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer (78) laut «Mirror» verraten haben, dass man bereits in Gesprächen mit der «Harley Quinn»-Schauspielerin für eine Hauptrolle in der «Pirates of the Caribbean»-Reihe sei. Das Team arbeite derzeit an einem Sequel - oder besser gesagt an zwei: «Wir entwickeln zwei ‹Pirates›-Drehbücher - eines mit ihr, eines ohne», so Bruckheimer.