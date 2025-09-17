Margot Robbie lehnt Hauptrolle in Biopic über Kylie Minogue ab

Authentizität vor Karriere–Chance

Die Schauspielerin begründete ihre Absage mit klaren Prinzipien: «Ich mag es nicht, wenn Leute, die nicht wirklich singen können, in einem Musikfilm mitspielen.» Minogue hatte demnach einst in einem Interview über mögliche Schauspielerinnen für ein Biopic über ihr Leben geschwärmt: «Margot Robbie – das wäre mein Traum. Sie hätte den australischen Akzent definitiv drauf.» Daraus wird zwar ganz offenbar nichts. Die beiden Australierinnen hatten aber dennoch bereits eine besondere Begegnung, die Robbie nun erstmals öffentlich schilderte.