Margot Robbie überrascht im Cut-out-Minikleid mit Kapuze

Reise ins Hollywood der 1920er

«Babylon» ist der neue Film des «La La Land»-Regisseurs Damien Chazelle (37) und spielt in den 1920er-Jahren in Hollywood, das Jahrzehnt, in dem der Stadtteil von Los Angeles zur Traumfabrik wird. Margot Robbie (32) verkörpert ein junges Möchtegern-Starlett. Brad Pitt (58) spielt zudem einen etablierten Hollywood-Star, der zum ersten Mal in seiner Karriere zurückblickt und sich Gedanken um die Zukunft macht. «Babylon» startet am 19. Januar 2023 in den deutschen Kinos.