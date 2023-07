Margot Robbie und Ryan Gosling fehlen bei Berliner «Barbie»-Premiere

Jetzt ist der grosse Hollywood-Streik endgültig auch in Deutschland angekommen. Die beiden «Barbie»-Stars Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) werden am morgigen Samstag, den 15. Juli, nicht bei der Premiere des Films in Berlin mit von der Partie sein. Das bestätigte eine Warner-Sprecherin der Nachrichtenagentur spot on news. Wie es weiter heisst, wird die Veranstaltung jedoch nicht in Gänze abgesagt. Die Premiere finde weiterhin im Theater am Potsdamer Platz statt - auch ohne die Hauptdarsteller und eigentlichen Protagonisten.