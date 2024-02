Margot Robbie wird mit Glamour-Robe und Mega-Ausschnitt zum Blickfang

Ihre pinken Kleidungsstücke hat Margot Robbie (33) am Wochenende ausnahmsweise im Kleiderschrank gelassen. Stattdessen zeigte sich die «Barbie»–Darstellerin am Samstag bei den 13. Australian Academy of Cinema and Television Awards (AACTA) in Surfers Paradise im australischen Bundesstaat Queensland in einer funkelnden Off–Shoulder–Robe in Silber von Vivienne Westwood (1941–2022).