Margot Robbie zeigt viel Bein bei Premiere in New York City

Es ist bereits der zweite Mugler–Look, den die Schauspielerin auf der Pressetour zu «A Big Bold Beautiful Journey» trug . Am 11. September präsentierte sich die Mutter eines Kindes in London in einem Dessous–Look im Tailleur–Soutien–Gorge–Stil aus der Herbst–Winter–Kollektion 1998/99 des Modehauses. Das Ensemble bestand aus einem Satin–Bralette, einem Midirock mit Schlitz, einem Trenchcoat und spitzen Pumps, alles in Nude und Zartrosa.