Margrethe II. dankt nach 52 Jahren ab: «Die Zeit fordert ihren Tribut»

Königin Margrethe II. von Dänemark (83) verabschiedet sich in die Rente. In ihrer traditionellen Neujahrsansprache hat die Monarchin zum Jahreswechsel verkündet, dass sie bereits in zwei Wochen abdanken wird. Denn auch Margrethe II., seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926–2022) die dienstälteste Monarchin Europas, wird nicht jünger. Seit fast einem Jahr denkt sie bereits über die Abdankung nach.