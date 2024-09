Margrethe von Dänemark: So geht es ihr nach dem Sturz

Sturz am Mittwoch

Dass Margrethe am Mittwoch im Schloss Fredensborg gestürzt und in ein Krankenhaus in Kopenhagen gebracht worden war, bestätigte eine Hofsprecherin am Donnerstag der dänischen Nachrichtenagentur «Ritzau». Kurz zuvor hatte die frühere Regentin noch eine Veranstaltung besucht.