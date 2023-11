Maria Alm im Herbst: Sportparadies, Wallfahrtsort und Oase für Kinder

Was haben der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel (1919–2016) und der Ex–Formel–1–Weltmeister Keke Rosberg (74) gemeinsam? Beide wussten bereits vor Jahrzehnten, dass das beschauliche Maria Alm, rund 50 Kilometer südlich von Salzburg, ein besonderer Ort ist. Sowohl der Politiker als auch der Rennfahrer zählen zu den bekanntesten Wahl–Einwohnern der Gemeinde am sogenannten Steinernen Meer, einem beeindruckenden Bergmassiv in den Berchtesgadener Alpen.