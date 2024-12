Maria Clara Groppler: Diese Klischees über Veganer sind wahr

In Ihren Shows nehmen Sie gerne gesellschaftliche Klischees aufs Korn. Welche Klischees über Veganer sind wahr?

Groppler: «Woran erkennt man einen Veganer? Er wird es dir sagen.» Dieses Klischee stimmt schon in meinem Fall, also ich sage den Leuten schon relativ früh, dass ich mich vegan ernähre. Es kommt aber oft auch einfach organisch zur Sprache. Wenn man zum Beispiel was essen will, was man ja dreimal am Tag muss, dann muss man ja sagen: «Ich bin vegan». Gibt es da was Veganes oder können wir dahin gehen, da was bestellen? Hey, sind diese Kekse vegan? Deswegen kommt man relativ schnell auf das Thema und redet darüber. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein bisschen militant, aber die Leute sind ja interessiert, sie haben mich ja danach gefragt.