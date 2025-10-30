Maria Riva: Marlene Dietrichs Tochter ist mit 100 Jahren gestorben

Maria Riva hatte vier Söhne

Riva war seit 1947 mit dem Produzenten William Riva verheiratet, mit dem sie vier Söhne hatte. Die Familie lebte in Bern in der Schweiz, New York City und später hauptsächlich in Palm Springs, Kalifornien, bevor Riva Anfang 2024 zu ihrem Sohn nach New Mexico zog. Nach dem Tod ihres Mannes 1999 lebte sie zurückgezogen, blieb aber bis ins hohe Alter geistig rege und interessiert an Kunst und Geschichte. Zuletzt stand sie 2018 für den Kurzfilm «All aboard» von ihrem Enkel John Michael Riva Jr. in der Rolle einer dementen Frau vor der Kamera.