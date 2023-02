Sie fühlte sich oft unsichtbar

Sie habe sich nie die Erlaubnis gegeben, so Maria Shriver weiter, «zu fühlen, verletzlich zu sein, schwach zu sein, in die Knie gezwungen zu werden, und die Welt hat mich dorthin gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich nehme dies an und werde alles über meine Rolle lernen, was ich kann.»