Maria Shriver über Trennung von Arnold Schwarzenegger: «Es war brutal»

In einem Gedichtband mit dem Titel «I Am Maria», der am 1. April erscheint, gibt sie Einblicke in das Ausmass ihres Schmerzes und ihre Bemühungen, ihr gebrochenes Herz zu heilen. In einem Auszug, den das US–Magazin «People» veröffentlichte, bezeichnet sie die Trennung als «lebensverändernden Schlag», der sie nach dem Tod ihrer Eltern und dem Ende ihrer Zeit als First Lady von Kalifornien ereilte.