Maria Voskania: «Ich freue mich wahnsinnig auf mein Baby»

Ich habe mit klassischem Schlager angefangen. So kennen mich meine Fans und jetzt bin ich mit meinem neuen Album wieder zu meinen musikalischen Wurzeln zurückgekehrt. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren Zeit genommen, um mich musikalisch wieder selbst zu finden und mich auszuprobieren. Ich habe viele Songs mit verschiedenen Teams geschrieben und habe mir dann die Songs ausgesucht, bei denen ich merkte, das passt zu mir, das ist Maria, das ist Schlager. Und das ist die Nachricht, die ich gern an in die Welt da draussen weitergeben möchte. «Hört mal ins Album rein, dann hoffe ich, ihr wisst, was ich meine». Mit meinem Management «Louju» und dem Label Telamo habe ich ein Team, die das Gleiche wollen wie ich und mit mir auf der gleichen Welle schwimmen. Von daher bin ich sehr froh, dass wir das Album in die richtigen Bahnen gelenkt haben