Das verbindet Mariah Carey mit «Some Like It Hot»

«Ich kam zum ersten Mal durch den zeitlosen Film mit Marilyn Monroe mit der Geschichte in Berührung. Sie war schon immer ein wichtiger Prüfstein in meinem Leben, so sehr, dass ich ihren geliebten weissen Flügel bei einer Auktion erworben habe», zitiert «ET Online» aus einem Statement von Mariah Carey zum Start ihrer Produzentinnen-Tätigkeit. Als ihr der Muscialfilm-Produzent Neil Meron (67) diese neue Version ihres geliebten Films vorgestellt habe, habe sie gewusst, dass sie dabei sein wollte. Sie freue sich sehr, «Some Like It Hot» in der Welt von heute einem neuen Publikum zu präsentieren.