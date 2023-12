Mariah Carey hat mit ihren Zwillingen das Weisse Haus besucht

Ihr Hit ist wieder auf Platz 1 der Billboard–Charts

Bisher unkommentiert gelassen hat Mariah Carey die aktuellen Trennungsgerüchte, die in verschiedenen US–Medien kursieren. Nach sieben Jahren sollen sie und Tänzer Bryan Tanaka (40) sich getrennt haben. Dafür nimmt Mariah Carey in letzter Zeit häufiger ihre Zwillinge, die aus ihrer früheren Ehe mit Nick Cannon (43) stammen, zu Terminen mit. So sind die Zwölfjährigen auch im Musikvideo zur aktualisierten Version ihres Klassikers «All I Want For Christmas Is You» zu sehen. Das kultige Weihnachtslied wurde ursprünglich im November 1994 auf Careys Album «Merry Christmas» veröffentlicht und erreichte im Dezember 2017 zum ersten Mal die Top 10 der Hot 100 in den Billboard–Charts. Seitdem erobert es zur Weihnachtszeit regelmässig die Spitze. Auch jetzt landete es wieder auf Platz 1.