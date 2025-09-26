Mariah Carey mit «Here For It All»: Zeitreise in die 1990er

Mariah Carey biedert sich nicht dem Zeitgeist an

Es ist Mariah Careys 16. Studioalbum – es würde aber auch nicht weiter auffallen, wenn man es als ihr zweites Album verkaufen wollte. Die Zeit scheint bei Mariah stehen geblieben zu sein – egal, ob es nun bei ihrer Musik, ihrer Stimme, ihrem Stil oder auch ihrem Gesicht ist. Mit «Nothing is Impossible» gibt es sogar eine epische Hymne ans Weitermachen und Weiterglauben, der sich wunderbar als Soundtrack für einen Disney–Film eignen würde. Wenn Whitney doch nur noch leben würde...