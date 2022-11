Mariah Carey: Sie ist nur zum Teil «Diva»

«Nun, ich liebe Weihnachten», habe Mariah Carey damals schon gesagt, als ihre Plattenfirma die Idee hatte, dass sie ein Weihnachtsalbum aufnimmt. Ihr Song «All I Want for Christmas Is You» gilt seit vielen Jahren als absoluter Weihnachtsklassiker. So befindet sich das Lied aktuell etwa auch wieder in den Top Ten der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.