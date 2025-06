Mariah Carey sollte Eminems Mutter in «8 Mile» spielen

Obwohl sie nur vier Jahre älter ist als er, wollte Eminem (52), dass Mariah Carey (56) in «8 Mile» (2002) seine Mutter spielt. Das behauptet zumindest Damion «Damizza» Young (51) in einem Podcast–Interview. Er managte damals Mariah Carey und kannte auch Eminem, den er einst mit dessen Mentor Dr. Dre (60) zusammengebracht hatte. Demnach habe Eminem Young gefragt, ob er ihn mit der Sängerin in Kontakt bringen könne – er wollte sie für seinen autobiografisch geprägten Film gewinnen.