Mariah Carey und Anderson .Paak sollen angeblich ein Paar sein

Anderson .Paak ist «vernarrt» in die Sängerin

Brandon Paak Anderson, wie der 39–Jährige mit bürgerlichem Namen heisst, sei «ganz vernarrt» in die «All I Want For Christmas Is You»–Interpretin – und auch sie finde ihn «sehr süss», so der Informant. Carey sei «seit Jahren mit niemandem mehr ernsthaft ausgegangen», erklärt zudem ein weiterer Insider gegenüber dem US–Magazin. .Paak sei die erste Person, an der die Sängerin «wirklich interessiert» sei. Ihre letzte öffentliche Beziehung führte Carey mit dem Tänzer Bryan Tanaka (41). Nach sieben gemeinsamen Jahren und zahlreichen Spekulationen bestätigte dieser im Dezember 2023 die Trennung auf Instagram.