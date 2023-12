Mariah Carey und Bryan Tanaka: Liebes-Aus nach sieben Jahren?

Alles aus nach sieben Jahren? Wie das «People»–Magazin berichtet, gibt es Gerüchte, dass sich Mariah Carey (54) und Bryan Tanaka (40) getrennt haben sollen. Die Spekulationen sollen durch die Tatsache ausgelöst worden sein, dass Tanaka seit dem Start ihrer «Merry Christmas One and All!»–Tour nicht mehr als Tänzer in ihrer Show aufgetreten ist.