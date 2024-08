Mariah Carey verliert Mutter und Schwester am selben Tag

An nur einem Tag hat Mariah Carey (55) sowohl ihre Mutter Patricia als auch ihre Schwester Alison verloren. Das hat die Sängerin in einem Statement, das dem US–Magazin «People» vorliegt, bestätigt. «Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe», erklärt Carey. Und weiter: «Traurigerweise hat meine Schwester in einer tragischen Wendung am selben Tag ihr Leben verloren.»