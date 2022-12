Sie baut ihren Rekord weiter aus

Mariah Carey: «All I Want For Christmas Is You» toppt wieder US-Charts

«All I Want For Christmas Is You» führt im vierten Jahr in Folge die US-Singlecharts an. Keinem anderen Song in der Geschichte gelang das bisher. Mariah Carey baut mit ihrer jüngsten Nummer 1 auch ihren persönlichen Rekord aus.