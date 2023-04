Marianne Rosenberg als Pilz bei «The Masked Singer» enttarnt

Carolin Kebekus meinte, einen Berliner Akzent gehört zu haben, doch das verneinte der Toast direkt. Ruth Moschner musste an die Figur «Bernd, das Brot» denken. Daher ging ihre Vermutung hin zu Tanja Schumann (60), die auch als Synchronsprecherin tätig ist. Doch sie meinte auch die Stimme von Esther Schweins (52) herausgehört zu haben. Das Trio war sich einig, dass es sich um eine Dame aus dem Comedy-Bereich, wie Anette oder Caro Frier handeln müsse. Rea Garvey schloss sich der Vermutung von Rick Kavanian (52) an, der vergangene Woche mit am Ratepult sass und auf Tahnee (31) tippte.