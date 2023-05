Marie-Lou Nürk: Wer ist der deutsche Neuzugang bei «Selling Sunset»?

Wurzeln in Südafrika

Marie-Lou Nürk wuchs in Heilbronn in Baden-Württemberg auf und hat Wurzeln in Südafrika. In einem TikTok-Video erklärte die 25-Jährige, ihr Grossvater sei im Alter von 19 Jahren nach Südafrika ausgewandert, wo er ihre Grossmutter kennenlernte. Da es ihnen aufgrund der Apartheid nicht erlaubt war, ein Paar zu sein, zogen sie zunächst nach Swasiland, später wieder zurück nach Südafrika, wo Nürks Mutter aufwuchs.