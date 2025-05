Marie Nasemann und Sebastian Tigges geben ihre Trennung bekannt

Kinder als Mittelpunkt der Familie

Das Wohl der gemeinsamen Kinder steht für beide weiterhin an erster Stelle. Marie Nasemann und Sebastian Tigges sind seit Mai 2021 verheiratet und leben in Berlin. 2020 kam ihr Sohn zur Welt, 2021 eine Tochter. In ihrem Statement betonen sie: «Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können.»