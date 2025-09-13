Marie Nasemann und Sebastian Tigges gemeinsam auf dem Red Carpet

Rund acht Monate nach ihrer Trennung haben Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges (40) am Donnerstagabend mit einem gemeinsamen Auftritt überrascht. Die Schauspielerin und der Podcaster zeigten sich bei der Bertelsmann–Party in Berlin Seite an Seite auf dem roten Teppich.
Nasemann trug einen marineblauen Zweiteiler aus Hose und Weste sowie eine weisse Schultertasche, Tigges zeigte sich im klassischen dunkelblauen Anzug mit Krawatte.
Beruflich und als Eltern weiterhin ein Team
Im Mai hatten die beiden ihr Ehe–Aus öffentlich gemacht. «Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen», erklärten sie damals. Für ihre zwei gemeinsamen Kinder wollen sie jedoch weiterhin eng zusammenarbeiten.
Auch beruflich bleiben die beiden verbunden: Nach nur vier Wochen Pause setzten Nasemann und Tigges ihren Podcast «Family Feelings» fort. Wo es früher um die gemeinsame Erziehung der Kinder und das Familienleben ging, dreht sich nun alles um die Themen Co–Parenting und Liebeskummer.
Abend weckt Erinnerungen bei Sebastian Tigges
Der Auftritt in Berlin zeigt nun einmal mehr, dass die beiden es mit ihrem Vorsatz, nicht nur Eltern, sondern auch Partner im Alltag zu bleiben, ernst meinen. Schon vor dem Event kündigten die beiden auf Instagram an, dass sie gemeinsam zur Party gehen. Auf dem roten Teppich wirkten sie vertraut und gelassen – auch wenn der Abend Erinnerungen weckte.
«Ja klar», antwortete Tigges gegenüber «Gala» auf die Frage, ob er an frühere Auftritte mit Nasemann denke. «Die ganze Zeit, bei allen Gelegenheiten kommen Erinnerungen hoch. Es ist traurig, aber es ist auch schön.»