Marie Reim: «Ich habe es nicht nötig, jemanden nachzumachen»

Wie verstehen Sie sich musikalisch? Wie ergänzen Sie sich gegenseitig beim Songwriting?

Reim: Beim Songwriting ist es tatsächlich so: Mit Tim als Produzent ist es fantastisch zu arbeiten. Ich habe konkrete Vorstellungen davon, wie das Schlagzeug klingen muss. Ich weiss genau, was der Gitarrist spielen soll und ihm das zu vermitteln, anstatt ihm die kreative Freiheit zu überlassen, ist schwierig. Bei Tim Peters muss ich nur sagen: «Ich finde, da fehlt...» und er weiss genau, was ich sagen will. Wir beenden unsere Sätze gegenseitig und er liest mir von den Lippen ab, was ich haben will. Trotzdem ist es nicht so, dass er produziert und ich schreibe. Wir arbeiten immer zusammen.