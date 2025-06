Mariella Ahrens: Ihr neuer Partner spricht schon von Hochzeit

«Es hat direkt gefunkt»

Das Paar begegnete sich erstmals in einer Bar in Köln. Van Dré erinnert sich an den magischen Moment: «Als sich unsere Blicke das erste Mal trafen, hat es auch direkt gefunkt und dann habe ich sie angesprochen. Es war für mich Verliebtsein auf den ersten Blick!» Er habe sie an dem Abend auf der Tanzfläche entdeckt und sofort gedacht: «Was ist das bloss für eine superattraktive Frau mit einer Wahnsinns–Aura?» Die restliche Zeit sei dann wie im Flug vergangen. «Wir haben geredet und alles um uns herum vergessen, bis das Licht in der Bar anging und wir freundlich herausgebeten wurden. Wir waren die letzten dort.»