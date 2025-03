Mariella Ahrens kehrt als Gerner-Ex Elinor zu «GZSZ» zurück

1995 begann Mariella Ahrens (55) bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ihre Schauspielkarriere. 30 Jahre später kehrt sie nun einmal mehr zurück in den Kiez. Ab dem 12. März ab 19:40 Uhr ist Ahrens wieder in ihrer Rolle Elinor Schwarz, der Ex von Jo Gerner (Wolfgang Bahro), zu sehen. Eine schöne Wiedervereinigung wird es aber offenbar nicht, wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht.