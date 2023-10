Mariella Ahrens: «Prominente haben eine Vorbildfunktion»

Wie sehr unterstützen Sie Ihre Kinder bei Ihrem wohltätigen Engagement?

Ahrens: Meine Kinder sind von Natur aus sehr interessiert an meinem Engagement. Als Patin bei einer Organisation, wo es um Hilfsprojekte in der Dritten Welt geht, habe ich meinen Kindern immer wieder Fotos und Videos gezeigt, um ihnen zu verdeutlichen, was in anderen Teilen der Welt geschieht. In Berlin waren sie auch oft mit mir im Seniorenheim, um selbst am sozialen Engagement teilzuhaben und dass ich heute Abend bei der 12.«Laughing Hearts»–Charity–Gala zu Gast bin, finden sie toll, auch wenn wir den Samstagabend dann nicht miteinander verbringen können – es ist ja für einen guten Zweck.