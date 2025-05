«Marienhof»-Star Giovanni Arvaneh ist gestorben

Arvaneh spielte von 1994 bis 2010 mit Unterbrechungen die Rolle des Sülo Özgentürk in der ARD–Serie «Marienhof», die von 1992 bis 2011 ausgestrahlt wurde. Der in München geborene Schauspieler übernahm auch Rollen in Serien wie «Unser Charly», «SOKO 5113» oder «St. Angela». Im Februar 2021 outete er sich öffentlich als homosexuell im Rahmen der Initiative «actout». Im Sommer 2023 machte er seine Krebserkrankung öffentlich. Vergangenen April meldete er sich noch mit einem Instagram–Beitrag bei seinen Fans: «Ich habe so schöne Nachrichten zum Geburtstag zu Ostern bekommen und ich würde so gerne darauf antworten. Leider fehlt mir oft oder meist die Konzentrationskraft. Aber all die vielen schönen Worte sind tief in meinem Herzen angekommen.» Dazu setzte er unter anderem das Hashtag «loslassen».