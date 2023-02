Mariia Maksina: Das ist die neue «Let's Dance»-Profitänzerin

Für die 25-Jährige, die in Köln wohnt, wird ihr Auftritt in der Kennenlern-Folge nicht der erste in der Tanzshow sein. Sie war bereits in den Final-Freestyles neben Gil Ofarim (40), Ingolf Lück (64) und Pascal Hens (42) zu sehen. Dabei war sie als Esel oder Flusspferd verkleidet.