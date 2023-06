Mario Barth: Fünf Fakten über den Comedian der Rekorde

Mario Barths Freundin kann über seine Witze lachen

In Mario Barths Bühnenshows spielt der Beziehungsalltag mit seiner Freundin bekanntlich eine wesentliche Rolle. Anfangs firmierte sie in seinen Anekdoten stets unter dem Namen Uschi, mittlerweile sickerte durch, dass sie in Wirklichkeit auf den Namen Paula hört und beruflich als Marketing-Fachwirtin tätig ist. Offensichtlich hat seine Lebensgefährtin keine Probleme mit Marios Humor, der nicht selten als sexistisch gescholten wird. Dass er sich fast nie mit seiner Lebenspartnerin zeigt, begründete er der «Bild» einmal gegenüber damit, dass diese die Öffentlichkeit scheue und er dies selbstverständlich respektiere. «Ich würde sie auch nicht zwingen, mit mir Achterbahn zu fahren, wenn sie keine Lust dazu hätte.», so der Comedian.