Marisa Burger: Neues Krimi-Vergnügen abseits der «Rosenheim-Cops»

«Man kann ‹Jenseits von Verhausen› in keine Schublade stecken. Es ist ein ganz spezielles Krimi–Genre, das mir so bisher noch nicht begegnet war», erklärt Marisa Burger, die als Sekretärin Miriam Stockl in der Serie «Die Rosenheim–Cops» (seit 2002, ZDF) zum Fanliebling wurde. Über die Ermittlerin «Vikki Victoria» sagt sie im Interview mit spot on news weiter: «Es handelt sich um eine eigentümliche Protagonistin, die sehr unkonventionell agiert.»