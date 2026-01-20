Marius Borg Høiby: Anklage gegen Mette-Marits Sohn erweitert

Marius Borg Høiby gesteht alle neuen Vorwürfe

Seine Anwältin Ellen Holager Andenæs bestätigte dem Bericht zufolge bereits, dass ihr Mandant alle neuen Anklagepunkte gestehe. Sie betonte jedoch, er habe mit den Drogen keinen Cent verdient. Bei den Verkehrsdelikten wurden Videos auf Høibys Handy sichergestellt, auf denen er sich selbst beim Motorradfahren mit hoher Geschwindigkeit filmte. Die nachträglichen Anklagepunkte werden nun an das Osloer Bezirksgericht übermittelt, damit sie bei der Hauptverhandlung zum Thema gemacht werden können. Der Prozess gegen Høiby beginnt am 3. Februar und ist auf sechs Wochen angesetzt.