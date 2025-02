Marius Borg Høiby: Freundin erfährt von Missbrauch bei der Polizei

Meister selbst habe sich nicht an den Übergriff aus dem Jahr 2018 erinnert, berichtet «Se og Hor». Im Verhör habe sie Hoiby zunächst in Schutz genommen. Als die Polizei ihr das Video vorspielte, sei sie schockiert gewesen. In ihrer eigenen Erinnerung sei das Treffen ein durchweg angenehmer Abend gewesen. Ihr Anwalt bestätigte laut «Dagbladet», dass Meister überrascht und schockiert gewesen sei, als Opfer dargestellt zu werden. Høibys Anwalt Oyvind Bratlien sagte ebenfalls dem «Dagbladet», ihm lägen bezüglich der Vorwürfe keine Unterlagen vor. Generell habe aber die Polizei «leichtfertig» Anzeigen gegen Høiby erstattet.