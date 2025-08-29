Marius Borg Høiby: Gerichtsverfahren startet im Februar

Vorwürfe und mögliche Höchststrafe

Der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette–Marit (52) wird in 32 Punkten von der Staatsanwaltschaft Oslo angeklagt. Dazu zählen vier mutmassliche Vergewaltigungen unterschiedlicher Frauen. «Die Tatsache, dass Marius Borg Høiby Teil der Königsfamilie ist, darf natürlich nicht dazu führen, dass er milder oder strenger behandelt wird als andere, die ähnliche Taten begangen haben», erklärte Staatsanwalt Sturla Henriksbø laut des öffentlich–rechtlichen Rundfunkkanals NRK.