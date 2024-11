Marius Borg Høiby: Keine Berufung gegen die Untersuchungshaft

Am Dienstag (19. November) gab das Gericht bekannt, dass jetzt auch wegen des doppelten Verstosses gegen den Paragrafen 291 des Strafgesetzbuches ermittelt werde, der in Norwegen Vergewaltigungstaten regelt. Konkret geht es bei dem Vorwurf um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die nicht in der Lage gewesen sein soll, sich der Handlung zu widersetzen. Høiby wird laut des norwegischen Senders TV2 durch mehrere sichergestellte Videos schwer belastet, er bestreitet diese neuen Vorwürfe aber.