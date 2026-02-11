Marius Borg Høiby: Mutmassliches Opfer spricht von «Albtraum»

Verteidigung bestreitet die Vorwürfe

Høibys Anwalt Petar Sekulic wies die Vergewaltigungsvorwürfe entschieden zurück. Sein Mandant habe sämtliche Handlungen als völlig normale und einvernehmliche sexuelle Beziehungen wahrgenommen, erklärte er. Høiby erklärte laut «Dagbladet», er habe bereits bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung angegeben, sich nicht erinnern zu können, ob es in jener Nacht einmal oder mehrmals zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. «Es war nichts Besonderes an diesem Abend, er unterschied sich nicht von vielen anderen Abenden», sagte er. Zwar räumte Høiby einzelne Straftaten ein, die Vergewaltigungen bestreitet er jedoch. Er plädiere auf nicht schuldig, so sein Anwalt.