Marius Borg Høiby nach Entzugsklinik weiter in Behandlung

Drogenmissbrauch und Entzugsklinik

«Ich habe mehrere psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass ich in meiner Kindheit und als Erwachsener immer wieder Probleme hatte und immer noch habe», erklärte Høiby im August 2024 in einem über die Rundfunkanstalt NRK verbreiteten Statement. Seit längerer Zeit habe er mit Drogenmissbrauch zu kämpfen und sei deswegen auch in Behandlung gewesen. Gegen Ende des Jahres hatte ein damaliger Anwalt Høibys der Tageszeitung «Dagbladet» bestätigt, dass sein Mandant, der sich zuvor in Untersuchungshaft befunden hatte, sich unmittelbar danach auf den Weg in eine Entzugsklinik gemacht hat.