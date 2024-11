Marius Borg Høiby: Social-Media-Video sorgt für Aufsehen

Marius Borg Høiby (27), der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette–Marit (51), ist weiterhin in Untersuchungshaft. Er war erstmals im August wegen des Vorwurfs der Körperverletzung seiner Ex–Freundin und Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. Seitdem wurden immer neue Anschuldigungen laut. Inzwischen steht auch Misshandlung in engen Beziehungen mit mehreren früheren Partnerinnen im Raum. Ein Gericht entschied daraufhin, dass Høiby bis zum 27. November inhaftiert wird.