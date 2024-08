Marius Borg Høiby: Sohn von Prinzessin Mette-Marit räumt Vorwürfe ein

Er habe in einer Wohnung eine Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört. Zu diesem Zeitpunkt habe er sich nach einem Streit durch die Einnahme von Alkohol und Kokain in einem Rauschzustand befunden. «Ich habe mehrere psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass ich in meiner Kindheit und als Erwachsener immer wieder Probleme hatte und immer noch habe», erklärte Høiby weiter. Lange Zeit habe er mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt und sei deswegen auch in Behandlung gewesen. Diese Behandlung werde er nun wieder aufnehmen und sehr ernst nehmen.