Marius Müller-Westernhagen: Deutschlands grösster Rockstar wird 75

Auf diesen beiden Platten setzt sich die kernige Theo–Figur fast nahtlos fort. Auf dem «Pfefferminz»–Cover sieht man ihn in identischem Rebellen–Dress mit Whisky–Flasche in der Hand in einer Kneipe herumstehen, umgeben von all den halbseidenen Charakteren, die er in seinen Songs besingt. Auf dem anderen sitzt er mit Feinripp–Unterhemd und Zigarette im Mundwinkel bei einem Schnaps an einem trostlosen Frühstückstisch. Auch die Texte der Songs sind auf die bereits in den Filmen etablierte schmuddelige Theo–Welt zugeschnitten und drehen sich um Rennbahn–Junkies, Zuhälter, mütterliche Prostituierte, Provinz–Mafiosi oder dem Alkohol verfallene Malochertypen ohne Illusionen.