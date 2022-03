Marius Müller-Westernhagen rechnet mit Putin, Schröder und Co. ab

Im typischen gitarrenlastigen Westernhagen-Sound wird der Liedermacher einmal mehr auch textlich politisch. In dem sozialkritischen Song heisst es gleich zu Beginn: «Ich hab gebetet, du hast getötet mit deiner Worte Macht / Wollt dir vertrauen, auf Gott vertrauen / schrie so laut ich konnte, während du dich sonntest, mit tauber Botox-Fresse mich auslachst.» Konkret beim Namen nennt Westernhagen in seinem Lied nur das Phänomen Kardashians: «Der Lack ist ab, die Luft ist raus.»