Marius Müller-Westernhagen: So geht es ihm nach seiner Konzert-Absage

Marius Müller–Westernhagen (75) hat am Mittwoch (22. Mai) in einem Instagram–Post ein Gesundheitsupdate nach dem abgesagten Auftritt in Stuttgart gegeben. Das ausverkaufte und für Dienstag (21. Mai) geplante Konzert in der Schleyerhalle musste «sehr kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen» ausfallen. Das wurde auf dem offiziellen Instagram–Account des Künstlers bekannt gegeben. Dort hiess es zudem, dass es keinen Nachholtermin geben werde und die Tickets zurückgegeben werden können. «Meine Ärzte haben mich gestern leider aus dem Spiel nehmen müssen, um nichts zu riskieren», erklärt der Musiker nun bei Instagram zu einem Bandfoto.