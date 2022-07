Marius Müller-Westernhagen wünscht sich ein Enkelkind

In den nächsten Folgen lädt Ina Müller weitere grosse Stars in die Hamburger Kneipe «Zum Schellfischposten» ein: Steffen Baumgart (50) und Jasna Fritzi Bauer (33) am 4. August, Torsten Sträter (55) und Elena Uhlig (46) am 11. August, Bill Kaulitz (32) und Giovanni Zarrella (44) am 18. August, Mariele Millowitsch (66) und Uwe Ochsenknecht (66) am 25. August sowie Désirée Nosbusch (57) und Sebastian Pufpaff (45) am 1. September. Weitere Gäste der Staffel sind Katharina Thalbach (68) und Jan Böhmermann (41). 15 Jahre gibt es die Sendung bereits, die Talk mit Comedy und Musik verbindet.